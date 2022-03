"Przyjęliśmy więcej oligarchów niż uchodźców". Brytyjczycy krytykują swój rząd

W Wielkiej Brytanii trwa burza z powodu polityki rządu Borisa Johnsona, który co prawda dużo mówi o wspieraniu Ukraińców, ale do środy dał im zaledwie 760 wiz. Setki ludzi są zawracane w Calais lub krążą po konsulatach w Europie, by skompletować papiery wymagane przez ministrów Johnsona.