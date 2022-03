"PiS chce, żeby UE przymknęła oko na putinizację Polski". Sikorski...

– Mam apel do rządu. Skoro mamy wojnę na granicy, to trzeba wracać instytucjonalnie na Zachód, a nie wpychać Polskę w jakąś strefę cienia, strefę pośrednią, między demokracją a putinizmem – zaapelował do polityków PiS Radosław Sikorski. W rozmowie z Moniką Olejnik europoseł PO zwrócił...