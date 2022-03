Historia sieci 5G w Rosji. Jeśli my jej nie mamy, to inni też mieć nie będą

Często mówi się, że dezinformacja o sieci 5G pochodzi z Rosji. Łatwo to wskazać choćby przez to, że wiele teorii zapoczątkowuje telewizja Russia Today. Ale jeśli bliżej przyjrzymy się sprawie, okazuje się, że antykomórkowa narracja idealnie wpisuje się w to, jak wyglądają plany Rosji wobec 5G.