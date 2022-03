Mosbacher: Polsce należą się przeprosiny. Ze strony Unii i USA

Na początku 2022 r. około 20 proc. energii w Europie pochodziło z Rosji. Jak można było na to pozwolić? Jak można było dopuścić do tego, aby państwo autorytarne korzystało z ropy i gazu jak z broni? W sprawie Rosji to Polska miała rację - mówi była ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.