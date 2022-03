Oligarcha apeluje do Kremla, aby nie cofał Rosji do 1917 roku

Władimir Potanin - największy akcjonariusz Norilsk Nickel ostrzega władze Rosji przed skutkami konfiskaty majątku zagranicznych firm, które wycofują się z kraju po napaści na Ukrainę. - To cofnęłoby nas o 100 lat do 1917 roku, a konsekwencje, całkowitą utratę zaufania inwestorów do Rosji.