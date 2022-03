Bez szczepienia i testu na COVID-19. Te kraje zrezygnowały z obostrzeń.

Coraz więcej krajów w Europie, jak również poza nią rezygnuje z obostrzeń wyjazdowych dla turystów. W niektórych zniesiono nawet wszystkie restrykcje. Co to oznacza w praktyce? To, że nawet osoby niezaszczepione i nieprzetestowane wcześniej na COVID-19 będą mogły przekroczyć granice tych...