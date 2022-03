Minimalistyczna storna do nauki cyrylicy

Hej. Stworzyłem taką prostą stronę do nauki cyrylicy dla ludzi z którymi robię wolontariat. Można w 10-15 minut ogarnąć i jest to bardzo pomocne, chociażby do czytania imion. Polski i Ukraiński są na tyle podobne, że czytając można dużo zrozumieć, jak już się "usłyszy" słowo w głowie. Opensource.