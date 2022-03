"Wielu Białorusinów prosi o wskazówki, jak dezerterować"

W Białorousi ogłoszono tajną mobilizację wojskowych. - Niektórzy piszą do nas, że pójdą do lasu, jak partyzanci. Nie chcą walczyć i my ich wzywamy, by nie szli do armii. Bo jeśli pójdą do Ukrainy, zostaną zabici - mówił w TOK FM Aliaksandr Azarau, przedstawiciel organizacji BYPOL.