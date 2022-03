Kim jest Władimir Putin? "Panicznie się boi. Jego odchody pod nadzorem"

- Putin to skrajny cynik, który przekalkulował. Oczywiście miał powody, by myśleć, że Zachód znów wykaże się słabością i wystraszy się Rosji. To człowiek, który przez lata otaczał się ludźmi utalentowanymi, ale pozbawionymi zasad - uważa Witold Jurasz, były chargé d’affaires RP w Białorusi.