Ekonomiści apelują do rządów: konieczne są mocniejsze sankcje na Rosję

Dziesięciu europejskich ekonomistów, a jednocześnie szefowie think-tanków, podpisało w piątek wspólne oświadczenie wzywające unijnych przywódców do nałożenia dalszych sankcji na Rosję w celu powstrzymania inwazji na Ukrainę, bez uciekania się do środków militarnych. Apelują, by objąć nimi...