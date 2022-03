Takie tam kazanie w rosyjskiej cerkwi

W skrócie: "Operacja" na Ukrainie to jedyny sposób, by zmusić świat Zachodu do "partnerskich" relacji z r0sją. Dyplomacja jest wtedy dobra, gdy na stole dyplomaty leży rewolwer. Ubolewanie nad rozpadem ZSRR. I jeszcze parę innych "kwiatków". Prawosławni duchowni w Rosji przyjmują bandycką narrację.