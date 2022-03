Były sekretarz generalny NATO: "Putin nie zatrzyma się na Ukrainie"

Były sekretarz generalny NATO stwierdził, że po czasie dostrzega, iż Zachód nie zrobił dostatecznie dużo, by zatrzymać Putina i zapobiec wojnie w Ukrainie. Oprócz wyrażenia naszego oburzenia, powinniśmy zrobić więcej, by go odstraszyć. W 2008 r. zaatakował Gruzję, zajął Abchazję i Osetię Południową