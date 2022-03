Jestem silna i niezależna, chyba że trzeba walczyć, to nie.

Jak to zwykle bywa, jak siedzimy sobie w ciepłym domu z kocykiem i kotem na kolanach, to jesteśmy najmądrzejsi. Jak jednak przychodzi wezwanie do woja, to babeczki dezerterują. 49% z nich jest za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej dla mężczyzn. Z racji tego, że sam jestem...