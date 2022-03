Niemcy MOGĄ wprowadzić embargo na gaz i ropę z rosji

Popularną opinią jest, że "nie da się" od razu odciąć rosyjskich surowców. Sytuacja staje się inna, gdy wykona się obliczenia. Znalezisko to wątek na Twitterze i raport naukowy z 7.03. Wniosek: można wprowadzić embargo już teraz za cenę spadku PKB ok. 0,5% -3%. To najszybsza metoda na koniec wojny.