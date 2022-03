Apel do prezydenta Dudy by odebrał Schroederowi odznaczenie.

Były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder, przyjaciel Władimira Putina, w 2002 roku otrzymał od ówczesnego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego najwyższe polskie odznaczenie państwowe - Order Orła Białego. W sieci pojawił się apel do prezydenta Dudy, by odebrał Schroederowi to odznaczenie.