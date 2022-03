Syryjczycy chcą wykorzystać wojnę na Ukrainie, aby dostać się do UE

Uchodźcy z kraju, który otwarcie wspiera Rosję w inwazji na Ukrainę i wysyła swoich "ochotników" do walki z Ukraińcami, chcą wykorzystać wojnę, aby dostać się do UE. Miejmy nadzieję, że straż graniczna będzie przygotowana, tak jak to miało miejsce z kryzysem uchodźczym na granicy z Białorusią.