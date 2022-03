Inflacja w lutym wyniosła 8,5 proc. rok do roku

Inflacja w lutym wyniosła 8,5 proc. rok do roku - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny. To pierwszy raz od czerwca 2021 r., gdy odczyt inflacji rocznej jest niższy niż miesiąc wcześniej. Duża w tym rola tarczy antyinflacyjnej 2.0, która ruszyła od 1 lutego br.