Zdaniem prokuratury 85 latek o lasce w 100% przyczynił się do swojej śmieci

Pewnie nie raz słyszeliście, że w Polsce jeśli chcesz kogoś zabić, to najlepiej zrobić to samochodem? Jest duża szansa, że nie poniesiesz żadnej odpowiedzialności, albo dostaniesz śmieszne zawiasy. Szansa na to rośnie wraz z pojemnością portfela i wyższym niż u szarego robaka statusie społecznym....