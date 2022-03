NIE, Chiny nie podjęły decyzji o wysłaniu pomocy gospodarczej do Rosji!

Użytkownik Ko5aK wrzucił dziś (15.03.2022) FEJKA, który brzmi tak: "USA: Chiny podjęły decyzję o wysłaniu pomocy gospodarczej do Rosji". Ruski dezinformator opiera się na zalinkowanym tekście: https://www.theguardian.com/wo... Jak mówi już sam nagłówek tego artykułu: "China has already decided...