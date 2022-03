Duda: W Polsce mamy kryzys uchodźczy. Apeluję do całej wspólnoty...

– To już prawie 2 mln uchodźców, którzy przybyli do Polski. Szacujemy, że mniej więcej ok. 100 tys. uchodźców dziennie przybywa do Polski. Śmiało można mówić, że dzisiaj mamy kryzys uchodźczy w naszym kraju. Jeżeli nie otrzymamy wsparcia międzynarodowego, będziemy w bardzo trudnej sytuacji ...