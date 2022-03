W szeregach ukraińskiej armii walczy według szacunków ok. 20 proc. kobiet

Ich determinacja sprawia, że dowódcy chętniej zatrzymują ich w swoich szeregach, niezależnie od płci. - Każdy dowódca wiedział, że jeśli ma kobietę, która chce walczyć na pierwszej linii frontu, a on jej na to nie pozwoli, straci bardzo zmotywowaną wojowniczkę, która pójdzie do innej jednostki.