"Żaden Amerykanin by nawet nie pomyślał, że Andrzej Duda powiedział "in dick"

Czy Duda naprawde powiedział "A friend in need is a friend in dick?" Nie! Wychodzi na to, że po raz kolejny Polacy znajdują problem tam gdzie go nie ma. I mówią o kompromitacji której... nie było ( ͡° ͜ʖ ͡°)