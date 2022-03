Ruscy wystawiają sprzęt na zniszczenie by iść na tyły?

Ciekawe znalezisko z Telegrama. Ukraińcy donoszą że w Czenobajewce w tym samym miejscu ostrzelanym już 5 razy artylerią ruscy zwożą sprzęt a sami idą w drugi koniec pola. Po co? Jest teoria że chcą go wytracić i zejść z frontu żywi ... Traktować należy nieufnie ale z drugiej strony.. Why not?