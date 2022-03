Kremlowska "Pravda" wzywa do denazyfikacji Polski

Poza tym mówią, że dzisiejsza Polska to kraj nazwany na cześć Józefa Stalina, że czas przeprowadzić denazyfikację Polski jako wspólnika banderowskiego reżimu, "zwłaszcza, że sama o to prosi” oraz, że Polska to "hiena Europy". Teraz już wiadomo "od kogo są" media wymyślające w Polsce nazistów.