Wołodymyr Zełenski: Rosja wróci do biednych lat 90.

Atakując Ukrainę, Rosja zniszczy wszystko to, co osiągnęła w ciągu ostatnich 25 lat – powiedział w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na opublikowanym w internecie nagraniu. Wezwał też wszystkie zachodnie firmy do opuszczenia rosyjskiego rynku.