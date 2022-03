Statki z cukrem płyną do Rosji [ang.]

Co najmniej pięć statków zmierza w kierunku Rosji z prawie 200 tys. ton brazylijskiego cukru kupionego przez europejskich handlowców, co stanowi dwukrotność normalnego rocznego importu do Rosji. Jednak sankcje mogą utrudnić spedytorom otrzymanie zapłaty za ładunki.