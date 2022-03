Johnson ostrzega. Po wygranej na Ukrainie Putin może pójść dalej.

Boris Johnson: jest mało prawdopodobne, by w przypadku zwycięstwa Putin zatrzymał się na Ukrainie. Prezydent Rosji Władimir Putin zaatakował Ukrainę nie dlatego, że bał się jej wejścia do NATO, ale bo obawiał się idącego z Ukrainy przykładu wolności i demokracji, co mogłoby zagrozić jego rządom.