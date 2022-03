Przeżyjmy to jeszcze raz - Trump blokuje 400 mln $ pomocy wojskowej dla Ukrainy

2019 r. Trump blokuje 400 mln $ dla Ukrainy na kilka dni przed rozmową z Zełeńskim. Kongres wymusza odblokowanie pomocy. Okazuje się, że miało służyć to wymuszeniu by Ukraina wszczęła śledztwo przeciw kontrkandydatowi Bidenowi. Impeachment nie dochodzi do skutku, bo Republikanie zagłosowali przeciw.