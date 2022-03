Gadowski: „Polska i Niemcy są nasycone rosyjską agenturą"

To najmocniejsza broń Putina. W Niemczech mamy do czynienia z całym pokoleniem ’68, które było sterowane przez STASI, a obecnie jest w dużej części przejęte przez rosyjskie służby, zwłaszcza służbę wywiadu zagranicznego. Jeśli nawet Amerykanie szpiegowali Merkel, to znaczy, że ,,coś jest na rzeczy".