Białoruski podpułkownik zwrócił się do wojska. To nie jest nasza wojna.

Białoruski podpułkownik zwrócił się do wojska. „Nasi chłopcy siedzą teraz w białoruskich lasach, prawdopodobnie przygotowując się do ataku na Ukrainę. To nie jest nasza wojna. Znajdź sposób, by nie wykonywać kryminalnych rozkazów. Czasami mówienie „nie" wymaga największej odwagi".