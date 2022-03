Żory (śląskie) - projekt "Miasta stojące murem"

Dzisiaj zapraszam Was do Żor w województwie śląskim. Nigdy w życiu nie powiedziałbym, że znajduje się tam aż 400 metrów murów obronnych. Jeden fragment jest udostępniony, drugi delikatnie ukryty przy starym cmentarzu. Wiele krótszych znajduje się między domami. Widać to na zdjęciach z drona.