Louis van Gaal dosadnie o mundialu w Katarze. „FIFA tak twierdzi. To g***o...

- To jest niedorzeczne, że Mistrzostwa Świata zostaną zorganizowane przez Katar. FIFA twierdzi, że chce rozwijać futbol w tym kraju. To gówno prawda. Chodzi wyłącznie o pieniądze i interesy reklamowe. To jedyna rzecz, która ma znaczenie dla światowej federacji - stwierdził szkoleniowiec.