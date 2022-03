Zabili ojca na oczach syna. Tacy są rosjanie

— Jechaliśmy na rowerach, kiedy zza budynku wyszedł rosyjski żołnierz. Zatrzymaliśmy się. Podnieśliśmy ręce do góry. Powiedzieliśmy, że nie mamy broni, ale żołnierz zaczął strzelać do ojca. A kiedy upadł, wojskowy zaczął strzelać do mnie.