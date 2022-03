Majątek oligarchów można skonfiskować bez zmian Konstytucji. "Trzeba ją czytać..

W poniedziałek rząd zaskoczył nas propozycją zmiany Konstytucji, by móc konfiskować majątki rosyjskich oligarchów. Jak wskazują zapytani przez INNPoland konstytucjonaliści, rządzący najwyraźniej nie doczytali ustawy zasadniczej. Eksperci opowiadają nam, co trzeba zrobić, by przejąć rosyjskie majątki