W cieniu wojny PiS robi swoje...

"Nowy projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, wzmacniającej rolę kuratorów, to projekt posłów PiS. Prace nad nim zostały rozpoczęte" – poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podał, że będzie to "dokładnie to samo" co zawetowana przez prezydenta nowelizacja.