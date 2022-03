MSZ Ukrainy OSTRO: "zapłacicie w rublach = pomagacie zabijać Ukraińców"

Jeśli którekolwiek państwo UE ulegnie upokarzającemu żądaniu putina, by płacić za ropę i gaz w rublach, to będzie jak pomaganie Ukrainie jedną ręką i pomaganie rosjanom zabijać Ukraińców drugą ręką. Wzywam państwa do podjęcia mądrej i odpowiedzialnej decyzji.