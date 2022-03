W Rosji nie dojdzie do społecznego buntu, bo Rosjanie nie chcą zmian

Pojawiają się spekulacje, że dojdzie do prób obalenia reżimu Putina przez społeczeństwo rosyjskie. Jednak kierowanie się realizmem opartym o społeczno-demograficzne statystyki zmuszają do postawienia tezy, że bunt w Rosji jest zjawiskiem mało prawdopodobnym. Jest za tym co najmniej 5 argumentów