Charków. Farmaceutka pokazała drastyczne obrażenia twarzy By świat poznał prawdę

- Świat powinien znać warunki, w jakich pracują farmaceuci w charkowskich aptekach. Ryzykują życie, by pomagać innym. Nina to pracownica jednej z aptek w Charkowie. W czasie bombardowania miasta, gdy była w pracy, odniosła poważne obrażenia twarzy. Mimo to nie rzuciła pracy i nie...