Do tej pory Niemcy dostarczyły Ukrainie broń za 37 mln euro.

Panzerfausty, rakiety, noktowizory – według informacji SPIEGEL wynika, że Niemcy przekazały Ukrainie znacznie więcej uzbrojenia, niż jest to podawane do wiadomości publicznej. W przygotowaniu są kolejne dostawy. Najpierw dostarczają, później informują, wydaje się to być słuszną koncepcją