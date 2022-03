PIE: należy nałożyć sankcje na kryptowaluty. Pomagają Rosji omijać sankcje

Kryptowaluty odgrywają ważną rolę w wojnie. Z jednej strony, dzięki nim Ukraina mogła uzyskać środki niezbędne do zakupu uzbrojenia i artykułów pierwszej potrzeby. Z drugiej strony, umożliwiły one Rosji omijanie sankcji. Z tego powodu analitycy PIE nawołują do nałożenia sankcji na kryptowaluty.