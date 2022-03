Mer Lwowa: Putin chciał powiedzieć "Hello!" prezydentowi Bidenowi

Putin chciał powiedzieć "Hello!" przebywającemu w Polsce prezydentowi USA Joe Bidenowi, stąd to uderzenie rakietowe na skład paliw we Lwowie - ocenił na sobotniej konferencji prasowej mer Lwowa Andrij Sadowy.