Niewielu w niego wierzyło. Cudowny powrót Christiana Eriksena do reprezentacji!

Christian Eriksen zaliczył kapitalny powrót do reprezentacji Danii w piłce nożnej. Choć jego drużyna przegrała, to pomocnik zagrał świetny mecz i zdobył bramkę. Był to jego pierwszy występ dla drużyny narodowej od czasu jego zasłabnięcia na mistrzostwach Europy.