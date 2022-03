Francja dostarczała Rosji broń i nie widzi w tym problemu. Okazuje się, że...

Choć francuskie władze twierdzą, że w sprawie dostaw sprzętu wojskowego do Rosji po 2014 r. nie mają sobie nic do zarzucenia, to dziennikarze wskazują, że doszło do łamania międzynarodowych ustaleń. - Unia Europejska w 2008 roku zdecydowała, aby nie dostarczać broni do krajów, w których...