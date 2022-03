Die Welt: Dziwna bezczynność kanclerza Scholza w sprawie dostaw broni na Ukrainę

Ukraina nie otrzymała nowej broni z niemieckich fabryk, choć firmy zbrojeniowe oferują ją od tygodni. Niemcy są 4. co do wielkości eksporterem broni na świecie, ale do tej pory dostarczały jedynie broń z niewielkich zapasów Bundeswehry - "Die Welt" w tekście pt. "Dziwna bezczynność Olafa Scholza".