Irpień całkowicie wyzwolony z rąk Rosjan. Miasto to jedna z "bram Kijowa"

Irpień to miasto, o które od kilkunastu dni toczyły się intensywne walki między Ukraińcami i Rosjanami. Jest to jedna z "bram do Kijowa". O jego całkowitym wyzwoleniu z rąk okupantów poinformował burmistrz Aleksander Markuszyn.