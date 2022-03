Od kwietnia na terytorium całej Rosji ma ruszyć masowa potajemna mobilizacja.

Do działań bojowych mają być angażowani rosyjscy więźniowie. Ok. 100 przestępców odbywających karę w kolonii w Czeczenii już przygotowuje się do wyjazdu na Ukrainę" - twierdzi ukraiński wywiad. Więźniowie ci są skazani za ciężkie przestępstwa, takie jak zabójstwa czy handel narkotykami.