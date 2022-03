Rosja nie chcę już "denazyfikować" Ukrainy, akceptuje jej wejście do UE

Według czterech osób poinformowanych o trwajacych negocjacjach, Rosja nie domaga się już „denazyfikacji” Ukrainy i jest gotowa pozwolić Kijowowi dołączyć do Unii Europejskiej, jeśli pozostanie on bez sojuszu wojskowego. To stanowisko w ramach trwających negocjacji w sprawie zawieszenia broni - FT