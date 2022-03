Japonia: Zakaz eksportu towarów luksusowych do Rosji

Japonia wprowadza od 5 kwietnia zakaz eksportu do Rosji dóbr luksusowych, w tym samochodów premium i biżuterii - poinformował we wtorek japoński rząd. Jest to kolejna decyzja o rozszerzeniu sankcji ekonomicznych za inwazję na Ukrainę. Poinformował o tym we wtorek na konferencji prasowej...