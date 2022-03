Kukiz o komisji ds. Pegasusa: na dziś jest to sprzeczne z interesem państwa

Paweł Kukiz zapytany w porannej audycji radia RMF o powstanie komisji śledczej ds. Pegasusa jednoznacznie wskazał, że w obecnej sytuacji nie powinno to mieć miejsca i jest to „sprzeczne z interesem państwa jako całości”. Jak argumentował to polityk?