Pentagon wysyła 6 samolotów Growler na "misje wojny elektronicznej" do Niemiec

Szykuje się nowe wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Do Niemiec ma trafić sześć amerykańskich samolotów marynarki wojennej, które przygotowano do... wojny elektronicznej. Jest to odpowiedź na rosyjską agresję na Ukrainę.